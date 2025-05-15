Канадские ученые подтвердили существование слабого фотонного свечения у живых существ. Оно прекращается сразу после смерти, что связывают с окончанием клеточной активности.

О свете, который якобы окружает живое тело, много говорили мистики и альтернативные целители. Однако теперь это явление получило измеримое научное подтверждение — без метафизики и домыслов.

Группа канадских ученых из Университета Калгари зафиксировала слабое, почти неуловимое излучение, которое испускают живые организмы. Исследование показало: как только биологическая активность прекращается, это свечение исчезает.

Исследователи использовали высокочувствительные камеры, чтобы наблюдать за двумя типами мышей и растений в полной темноте. Пока животные оставались живыми, их тела испускали постоянный поток сверхслабых фотонов. После прекращения сердечной и клеточной активности свечение резко угасло. Температуру окружающей среды при этом поддерживали стабильной, чтобы исключить влияние внешних факторов.

В случае с растениями наблюдения оказались не менее примечательными. Срезанные листья продолжали излучать слабый свет, а поврежденные участки светились ярче. При обработке растений местным анестетиком интенсивность свечения возрастала еще сильнее.

Ученые связывают это явление с метаболическими процессами, происходящими в митохондриях. Именно они отвечают за выработку энергии в клетках: соединяя сахара с кислородом, митохондрии выделяют фотоны. Это свечение и зафиксировала команда под руководством физика Дэниела Облака. Он подчеркнул, что сверхслабое фотонное излучение — не побочный эффект, а универсальный признак жизнедеятельности.

Хотя ученые давно знали, что некоторые организмы могут излучать свет, например, глубоководные рыбы или бактерии в их кишечнике, зафиксировать столь слабое и повсеместное свечение у наземных организмов удается крайне редко.