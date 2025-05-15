Mitsubishi анонсировала электрическую версию модели Eclipse Cross. Кроссовер создается на базе Renault Scenic E-Tech и выйдет в 2025 году.

Название Eclipse Cross снова появится в линейке Mitsubishi — но уже на другом типе силовой установки. Компания готовит электромобиль для европейского сегмента C-кроссоверов и впервые использует для этого платформу Renault.

На этой неделе Mitsubishi представила тизер новой электрической модели Eclipse Cross. Она станет первым полностью электрическим кроссовером бренда, созданным специально для Европы. Производство наладят во Франции на заводе Ampere Electricity — там же, где собирают Renault Scenic E-Tech. Обе модели используют одну архитектуру.

Новый Eclipse Cross визуально отличается от Scenic, хотя и сохраняет общую форму. Внимание в тизере привлекли фирменные элементы от Mitsubishi: световая графика, переработанный передний бампер, другая решетка радиатора и дверные ручки, утопленные в кузов. Немецкое подразделение компании участвовало в разработке экстерьера и адаптировало стилистику Dynamic Shield к электрическому формату.





Внутри кроссовера будет двухрядная компоновка и багажник на 545 литров. Мультимедийную систему разрабатывали с учетом сервисов Google, а набор систем помощи водителю расширят по сравнению с текущими моделями.

Mitsubishi планирует выпустить версию с увеличенным запасом хода в 2025 году, а спустя год — вариант с меньшей батареей. Варианты силовых установок пока не названы, но, учитывая базу Scenic E-Tech, можно ожидать аккумуляторы емкостью 60 и 87 кВт•ч, а также моторы на 168 и 215 л.с.

Новый Eclipse Cross встанет в плотный сегмент компактных кроссоверов — самого насыщенного на европейском рынке. Параллельно Mitsubishi работает над другим электромобилем — моделью для рынка Северной Америки. Она появится в 2026 году и будет построена на базе нового Nissan Leaf.

Судьба нынешнего Eclipse Cross с бензиновым двигателем за пределами Европы пока не определена. Модель появилась в 2017 году, а в 2020 прошла рестайлинг.