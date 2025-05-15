NASA удалось вновь запустить двигатели космического аппарата Voyager-1, не работавшие с 2004 года. Решение связано с подготовкой к временному перерыву в связи с зондом.

В мае инженеры NASA провели испытание, которое должно повысить устойчивость самого далекого космического аппарата в истории. Voyager-1, находящийся на расстоянии около 25 миллиардов километров от Земли, вновь задействовал двигатели, не подавали признаков жизни более двух десятилетий.

Специалисты NASA решили проверить работоспособность двигателей Voyager-1, отключенных в 2004 году. Аппарат перешёл тогда на резервную систему, поскольку вышли из строя внутренние нагреватели, отвечающие за корректную работу основной тяги. Повреждение сочли необратимым, и на этом вопрос закрыли.

Однако предстоящая модернизация антенны Deep Space Station 43 в Австралии изменила ситуацию. Эта антенна обеспечивает единственный устойчивый канал связи с Voyager-1. Станцию отключат почти на два года — до февраля 2026 года. Временные включения запланированы только на август и декабрь 2025 года.

Чтобы аппарат продолжал функционировать в этот период, инженеры вернули переключатель питания нагревателей в первоначальное положение. Двигатели вновь начали отвечать. Это подтвердило их работоспособность и возможность управления без постоянной связи с Землей.

Voyager-1 продолжает лететь в межзвездном пространстве, находясь дальше любого другого объекта, созданного человеком.