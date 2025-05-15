General Atomics и Anduril работают над новыми ударными беспилотниками в рамках программы Collaborative Combat Aircraft. Проекты YFQ-42A и YFQ-44A предназначены для расширения боевых возможностей ВВС США.

ВВС США делают ставку на автономные системы нового поколения, которые смогут сопровождать пилотируемые истребители, выполнять отдельные задачи и действовать в условиях с ограниченной инфраструктурой. Как сообщают американские СМИ, разработка ударных беспилотников YFQ-42A и YFQ-44A становится частью этой стратегической перестройки.

Известно, что две американские компании, General Atomics и Anduril, приступили к созданию прототипов боевых беспилотников воздушного базирования в рамках первого этапа программы Collaborative Combat Aircraft (CCA). Новые аппараты, получившие обозначения YFQ-42A и YFQ-44A, разрабатываются специально под нужды концепции Agile Combat Employment (ACE). Эта оперативная модель предполагает размещение авиации вне стандартных авиабаз — на временных площадках с ограниченной инфраструктурой.

визуализация YF-42A компании General Atomics и YFQ-44A компании Anduril

Оба беспилотника смогут действовать в одиночку или в группе, взаимодействуя с пилотируемыми машинами. Их планируют оснастить реактивными двигателями и адаптировать для широкого спектра задач — от ударов по наземным и воздушным целям до радиоэлектронной борьбы и разведки. Встроенное ПО на базе искусственного интеллекта должно обеспечить гибкое взаимодействие с экипажем и самостоятельное выполнение миссий.

Несмотря на то, что YFQ-42A и YFQ-44A рассчитаны на взлет с традиционных полос, их конструкция уже учитывает требования к децентрализованному развертыванию. Это снижает уязвимость для противника и затрудняет предсказание маршрутов или точек базирования.

Проекты дронов входят в программу Next-Generation Air Dominance (NGAD), направленную на создание комплексной системы воздушного превосходства будущего. В бюджете на 2025 год ВВС США запросили $557,1 млн на исследование и испытания по линии CCA.

Пентагоном планируется, что новые беспилотники не только дополнят действующий парк истребителей ВВС США, но и обеспечат гибкую, масштабируемую мощность в кратчайшие сроки — в расчете на конфликты высокой интенсивности.