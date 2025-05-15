Российские компании Technored и «Группа Астра» работают над платформой для управления промышленными роботами. Система поможет ускорить цифровизацию производств и снизить зависимость от зарубежного ПО.

Стало известно, что Technored и «Группа Астра» начали совместную разработку цифровой платформы, которая должна объединить различные типы промышленных роботов в единую систему. Основой станет российская операционная система Astra Linux Embedded. Она, как утверждают разработчики, обеспечит необходимую производительность и защиту данных при управлении роботизированными комплексами.

Речь идет не о локальном проекте — партнеры включились в реализацию национальной задачи. До 2030 года в рамках нацпроекта в России должно быть внедрено 85 тысяч промышленных роботов. Technored планирует поставить 25 тысяч из них. Пока в нашей стране работает чуть более 14 тысяч таких машин.

Для Technored это не просто партнерство: вся ее ИТ-инфраструктура переходит на решения «Группы Астра». Помимо операционной системы, это включает офисные пакеты и другое ключевое ПО. Это заметный шаг на фоне общей зависимости российского промышленного сектора от зарубежных цифровых решений.

По словам Артема Лукина, основателя Technored, рынок промышленной робототехники в России только начинает формироваться, и действовать нужно быстро. Роботы позволяют закрыть проблему нехватки персонала, особенно в отраслях с тяжёлым физическим трудом — в металлургии, строительстве, добыче, машиностроении.

Создание универсального софта — задача, к которой сейчас приходят почти все крупные игроки в этой сфере. «Яндекс Роботикс» и Сбер тоже работают над аналогичными решениями, но их разработки применимы лишь в узких задачах. Сложность в том, что пока на рынке нет единой платформы, способной подключать разные типы роботов и управлять ими централизованно. Как правило, программирование ведется производителями «под себя», что мешает масштабированию.

В марте 2025 года стало известно, что Минпромторг намерен участвовать в разработке подобного ПО — вместе с теми же Сбером и «Яндексом». Ведомство считает, что производителям стоит сосредоточиться на железе, а софт должны разрабатывать отдельные команды.

В этом контексте проект Technored и «Группы Астра» выглядит как попытка закрыть системную лакуну. Их решение строится на открытой архитектуре и гибком коде, что даёт возможность адаптироваться под различные условия — от небольших производств до критической инфраструктуры.

Эксперты подчеркивают, что универсальная платформа не только упрощает внедрение роботов, но и снижает затраты. Разработка специализированного софта может обходиться от 100 до 300 миллионов рублей в зависимости от функционала. Модульный подход позволяет снизить эти суммы и ускорить интеграцию.

Генеральный директор «Группы Астра» Илья Сивцев говорит о создании системы, способной в реальном времени управлять производством. В перспективе — полностью автоматизированные заводы, где все процессы контролируются программно. Это не столько футуристическая идея, сколько запрос текущего момента.

Отдельно отмечается и вопрос цифрового суверенитета. Зарубежные платформы могут стать источником рисков — от киберугроз до остановки поставок. С учетом этого, переход на отечественные технологии становится не только техническим, но и политико-экономическим решением.

Сейчас рынок роботизации в России напоминает конструктор без общей схемы сборки. Участники проекта рассчитывают, что создаваемая платформа станет таким недостающим элементом. Пока трудно сказать, насколько масштабной окажется эта разработка, но запрос со стороны промышленности есть — и он растет.