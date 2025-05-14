Американская киностудия Lionsgate рассматривает возможность возвращения в Россию, начав с релиза боевика "Балерина". Эксперты отмечают, что независимые студии могут возобновить поставки контента быстрее, чем крупные мейджоры.

Американская киностудия Lionsgate, известная по франшизам "Джон Уик", "Голодные игры" и "Пила", может возобновить официальные релизы в России. Первым шагом станет выход боевика "Балерина" 5 июня — спин-оффа вселенной "Джона Уика". Источники Variety утверждают, что студия рассчитывает на улучшение отношений между Москвой и Вашингтоном.

В 2022 году Lionsgate заявила о приостановке проката в России, но полностью не ушла с рынка. В отличие от Disney, Warner Bros. и других мейджоров, она работала через независимых дистрибьюторов. Это дает ей больше гибкости — контракты на некоторые проекты, включая "Джона Уика 4", исполняли даже после введения ограничений.

По словам Романа Исаева из Comscore, российский рынок остается привлекательным для независимых студий. Фильмы вроде "Графа Монте-Кристо" (2023) собрали здесь 600 млн рублей — вдвое меньше, чем во Франции, но это значимые цифры. Зрители по-прежнему хотят зарубежный контент, а локальные релизы, лишенные конкуренции, показывают высокие сборы.

"Балерина" может повторить успех "Джона Уика 4", который заработал 773 млн рублей, несмотря на сложности с поставками. Рифат Фазлыев из Cinemaplex отмечает, что франшиза популярна в России, и спин-офф имеет все шансы на кассовый успех.

Официально в Lionsgate не подтверждают планы полномасштабного возвращения. Представитель студии отказался комментировать информацию Variety, напомнив, что релиз "Джона Уика 4" был обусловлен старыми контрактами. Однако эксперты не исключают, что "Балерина" станет пробным шаром для возобновления регулярных премьер.

Пока крупные студии соблюдают санкционные ограничения, независимые игроки вроде Lionsgate могут активнее заполнять нишу. Если эксперимент окажется удачным, другие компании могут пересмотреть свою политику, особенно в условиях спада голливудских сборов в мировом прокате.