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«Страна Девелопмент» представила рендеры проекта «Сити-2» с башнями на 83 и 97 этажей
Компания «Страна Девелопмент» представила визуализацию двух новых небоскребов в деловом центре «Сити-2». Проект предусматривает строительство башен в 83 и 97 этажей с общественными пространствами между ними.

Проект двух башен, которые могут появиться в составе нового делового центра «Сити-2», показали на Kazanforum 2025. Визуализации опубликовал портал РИА Недвижимость. Архитектурное бюро Apex разработало внешний облик зданий, а застройщик — компания «Страна Девелопмент» — собирается объединить высотки шестиярусным стилобатом.

Высота башен составит 83 и 97 этажей. Между ними появится галерея, расположенная на уровне нескольких десятков этажей. Внутри планируют разместить магазины, кафе, спортивный зал и другие общественные пространства. Подземных этажей рендеры не показывают, но по масштабу стилобата можно предположить наличие парковки.

Участок на 2-м Красногвардейском проезде застройщик приобрел за 18,6 миллиарда рублей. Ранее на этом месте находился микрорайон Камушки с типовыми пятиэтажками. Жильцов переселили, а дома снесли. К весне 2025 года площадку расчистили под застройку.

Проект «Сити-2» — это более масштабное продолжение уже существующего «Москва-Сити». Согласно информации о зонировании, на участке можно построить почти 281 тысячу квадратных метров, из которых примерно 232 тысячи будут отведены под жилье. Всего в рамках «Сити-2» планируется ввести 2 миллиона квадратных метров недвижимости.

Концепция будущего квартала менялась не раз. Были варианты с малоэтажной застройкой, вдохновленные европейскими кварталами, даже обсуждалась идея деревянных домов с садами на крышах. Но близость к «Москва-Сити» определила и стилистику, и масштаб: башни станут логичным продолжением существующего делового ядра города.

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#москва #архитектура #недвижимость #небоскребы #девелопмент #деловой центр #камушки #сити-2
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