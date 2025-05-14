Эксперт Евгений Коган считает, что Банк России к концу 2025 года может снизить ключевую ставку до 15-16% годовых. Основные причины – замедление инфляции и давление на экономику из-за переукрепления рубля.

На Всероссийском финансовом форуме "Финмаркет-2025" в Екатеринбурге эксперт Евгений Коган заявил, что Банк России, вероятно, начнет снижать ключевую ставку к концу 2025 года. По его оценкам, регулятор может опустить ее до 15-16% годовых, если инфляция продолжит замедляться.

Совет директоров ЦБ уже четыре раза подряд оставил ставку на уровне 21%, подчеркивая необходимость жесткой денежно-кредитной политики. Однако Коган считает, что дальнейшее сохранение такой ставки приведет к росту реальных процентных ставок, что создаст избыточное давление на экономику.

Эксперт отметил два ключевых фактора, которые могут подтолкнуть ЦБ к смягчению политики. Во-первых, инфляция действительно снижается, и ожидания по ее росту тоже падают. Во-вторых, переукрепление рубля из-за притока иностранного капитала вредит экспортерам и бюджету.

Коган также указал, что высокая ставка тормозит экономический рост. Если инфляция к концу года опустится до 6-6,5%, регулятору придется корректировать политику, чтобы не допустить чрезмерного укрепления рубля и поддержать бизнес.

Форум "Финмаркет" проходит 14-15 мая при поддержке правительства Свердловской области и СОФПП. Мероприятие посвящено вопросам развития финансового рынка в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".