В Канаде палеонтологи нашли необычного древнего хищника Mosura fentoni — с тремя глазами, колючими конечностями и развитыми жабрами. Находка помогает понять устройство первых членистоногих.

На территории Британской Колумбии (провинция Канады), в отложениях знаменитого сланца Берджесс, ученые обнаружили и описали новый вид древнего морского хищника — Mosura fentoni. Это существо принадлежит к группе радиодонтов — предков современных членистоногих. Возраст окаменелостей превышает полмиллиарда лет.

Главной особенностью Mosura стал третий глаз, расположенный между двумя основными. Такая особенность наблюдается у немногих ископаемых. Добавьте к этому острые отростки на передних конечностях, челюстной аппарат в форме кольца с зубцами и тело, покрытое боковыми плавательными лопастями, — и получается хищник, не похожий ни на кого из современных морских обитателей.

Анатомическая схема Mosura fentoni , на которой сохранившиеся детали нервной системы показаны фиолетовым цветом, пищеварительной системы — зеленым, а кровеносной системы — оранжевым

Форма тела Mosura — вытянутая, сегментированная, со спинной стороны напоминает мокрицу. Каждый сегмент на задней части несет жабры — структура, похожая на дыхательную систему мечехвостов или насекомых. Всего у этого существа насчитывалось 16 таких сегментов. Это дало исследователям основание сравнивать анатомическое строение древнего животного с современными членистоногими и проследить общие черты.

Удивление вызвало и состояние сохранившихся окаменелостей. В нескольких экземплярах исследователи разглядели не только форму тела, но и внутренние структуры. В окаменевших останках отчетливо видны нервные узлы, сосудистые полости и пищеварительный тракт. Сердце Mosura, по данным исследования, перекачивало кровь в полости тела — так называемые лакуны. Они сохранились в виде характерных светлых пятен, хорошо различимых в разрезе.

Находка позволяет точнее понять, какими были ранние этапы развития членистоногих — группы, включающей насекомых, ракообразных и паукообразных. Mosura fentoni оказался не просто древним существом, а своего рода "строительной схемой", по которой природа работала следующие сотни миллионов лет.