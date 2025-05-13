NASA ищет надежные шины для миссии «Артемида», которая предусматривает 10 000 километров путешествий по Луне. Производители экспериментируют с металлами и биомиметикой — от нитинола до верблюжьих лап.

NASA готовится к продолжительным экспедициям на Луне в рамках программы «Артемида» — за 10 лет агентство планирует исследовать не менее 10 000 километров поверхности. Чтобы луноходы справлялись с этим маршрутом, нужны колеса, которые выдержат температуру, радиацию и переменчивый рельеф. Обычная резина отпадает сразу: она не справляется с космическими условиями.

Среди претендентов на контракт — несколько компаний, включая Michelin и Bridgestone. Их прототипы в мае представят в Центре имени Джона Гленна. Michelin делает ставку на высокопрочные пластики и тестирует колеса в вулканических районах Франции. Цель — достичь прочности и гибкости без воздуха внутри шин.

Bridgestone пошла другим путем. Инженеры компании обратились к биомимикрии и взяли за образец верблюда — животное, чьи мягкие лапы не дают ему проваливаться в песок. Вдохновившись структурой подушечек на верблюжьих ногах, они разработали металлическую конструкцию, похожую на войлок. Тонкие спицы придают колесу гибкость и равномерно распределяют вес транспорта.

Отдельный интерес вызывает нитинол — сплав никеля и титана. Его называют «резиноподобным металлом»: он легко деформируется, но возвращается к изначальной форме. Такой материал позволяет избежать износа и утраты амортизации со временем.

NASA планирует принять решение по контракту до конца года. Возможно, агентство выберет несколько решений сразу — с расчетом на разные условия и задачи, которые будут ждать астронавтов на Луне и в будущем — на Марсе.