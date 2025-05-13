Samsung готовит 2-нм производство для NVIDIA — конкуренция с TSMC выходит на новый уровень.

В секторе передовых чипов начались сдвиги. По сообщениям южнокорейских СМИ, Samsung достиг ощутимого прогресса в освоении 2-нм техпроцесса, и этим уже заинтересовалась NVIDIA. Компания завершает оценку технологии и, как утверждается, планирует использовать ее в будущих графических процессорах, в том числе для ИИ и потребительских решений.

В индустрии долгое время царила монополия TSMC, особенно когда речь шла о передовых литографических узлах. Однако высокие загрузки фабрик и ограниченный производственный ресурс вынуждают производителей чипов искать альтернативы. При этом ставка на одного подрядчика становится слишком рискованной. В ответ на эту ситуацию NVIDIA и Qualcomm разрабатывают стратегию двойного источника, в которой Samsung претендует на важную роль.

Главной претензией к корейской компании ранее оставалась нестабильность в выпуске годных чипов на 3-нм узле. Сейчас, по сообщениям, уровень выхода годных 2-нм чипов у Samsung достигает 40% и продолжает расти. Для сравнения, у TSMC этот показатель составляет 60%. Принципиальную роль сыграло то, что Samsung наладила контроль над технологией GAA (Gate-All-Around), что повлияло на стабильность сразу двух узлов — 2 нм и 3 нм.

Кроме того, Samsung планирует развернуть производство 2-нм чипов и в США — подготовка завода в Тейлоре уже идет. На фоне растущего спроса на ИИ-вычисления и перегруженных линий TSMC такое расширение может изменить расклад сил в отрасли.