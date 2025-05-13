Слухи о серии Huawei Pura 80 указывают на возвращение чипа Kirin 9020 в доработанном виде. Также ожидаются улучшения в камерах, включая новый модуль обработки изображений и усовершенствованную стабилизацию.

По сообщениям с китайской платформы Weibo, Huawei планирует представить новую серию Pura 80 уже в июне. В центре внимания — переработанный чипсет Kirin 9020 и изменения в системе камер. Впервые Kirin 9020 появился в линейке Mate 70, и, несмотря на привязку к 7-нм техпроцессу SMIC, чип показал прирост производительности за счет точечной настройки. Судя по всему, в Pura 80 компания решила использовать похожий подход.

Утечка также говорит о том, что устройства получат новый модуль обработки изображений, способный обрабатывать кадры с высокой скоростью и точностью. Huawei, как сообщается, улучшит как аппаратную, так и программную стабилизацию видео и фото.

Серьезных технологических прорывов в архитектуре самого Kirin 9020 ждать не стоит: обновление, вероятно, ограничится увеличением частот CPU и GPU. При этом софт останется главным рычагом оптимизации. Операционная система HarmonyOS может компенсировать аппаратные ограничения за счет точной настройки энергопотребления и ресурсоемкости.

По данным инсайдера, новая серия не будет сильно отличаться по «железу» от своих предшественников, однако за счет улучшений в камере и системе охлаждения Huawei делает ставку на общее пользовательское впечатление. Подробности, как ожидается, появятся ближе к официальному анонсу, но уже сейчас ясно, что компания продолжает упор на внутренние ресурсы и программные доработки.