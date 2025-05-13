Несмотря на замедление инфляции в США до самого низкого уровня за четыре года, курс биткоина почти не изменился. Участники рынка не ожидают от ФРС скорых шагов по снижению ставки, что сдерживает рост криптовалют.

Инфляция в США в апреле замедлилась до 2,3% в годовом выражении, что стало минимальным показателем с февраля 2021 года. Однако крипторынок отреагировал на это вяло. Биткоин подрос с $103,5 тыс. до $103,8 тыс., но уже через несколько минут снова вернулся в прежний диапазон.

Базовый индекс потребительских цен остался на уровне марта — 2,8%. Аналитики ожидали более сдержанных темпов замедления инфляции, поэтому свежие данные выглядели бычьим сигналом. Тем не менее рынок воспринял их спокойно, поскольку действия Федеральной резервной системы США остаются непредсказуемыми.

Судя по данным CME FedWatch, участники рынка больше не рассчитывают на снижение ставки в ближайшее время. Если месяц назад вероятность такого шага в июне оценивалась в 80%, то сейчас — лишь в 8,2%. В июле ситуация аналогичная: 61,4% участников уверены, что ФРС не станет менять курс.

На фоне отсутствия уверенности в кредитно-денежной политике активность инвесторов распределилась неравномерно. Новички продолжают массово заходить на рынок, руководствуясь страхом упустить рост. Опытные трейдеры, наоборот, снижают активность. Аналитики Glassnode отмечают, что текущая ситуация напоминает фазы перегрева: эмоции преобладают, но без притока капитала движение вверх может быстро захлебнуться.

В начале мая биткоин обновил максимум за три месяца, поднявшись выше $106 тыс., а капитализация превысила $2 трлн. Сейчас рынок замер в ожидании новых сигналов, способных изменить настроение инвесторов.