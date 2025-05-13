Республиканцы в Сенате поставили под сомнение законность увольнения главы Библиотеки Конгресса. Назначение на пост лояльного Трампу чиновника вызвало реакцию даже среди сторонников экс-президента.

В США вспыхнул политический спор, на этот раз — вокруг Библиотеки Конгресса. На прошлой неделе Дональд Трамп отправил в отставку Карлу Хейден, возглавлявшую учреждение с 2016 года. Ее место занял Тодд Бланш — человек, которого в прошлом году знали как адвоката Трампа на процессе в Манхэттене, а в последние месяцы — как заместителя генпрокурора.

Это кадровое решение вызвало удивление не только среди демократов, но и в стане республиканцев. Лидер сенатского большинства Джон Тьюн прямо заявил, что действия президента могут угрожать интересам Конгресса. Причина — отсутствие процедуры одобрения такого назначения со стороны законодателей, что традиционно воспринимается как нарушение баланса полномочий.

В Библиотеке Конгресса США, как выяснилось, изменения восприняли в штыки. По данным издания Politico, перед передачей полномочий Тодду Бланшу обязанности исполнял его предшественник по иерархии Роберт Ньюлен. Он уведомил сотрудников о сомнениях в законности смены руководства. На этом фоне в понедельник произошло столкновение: представители Минюста попытались войти в здание библиотеки, но встретили сопротивление. Полиция Капитолия прибыла на место, однако конфликт удалось уладить без вмешательства силовиков.

Формально отставку объяснили содержанием «неподобающей» детской литературы. Однако детский читальный зал — лишь малая часть структуры, основной функцией которой остаются научные и правовые исследования. Ключевая роль библиотеки — быть аналитическим ресурсом для законодателей. Именно поэтому назначение ее главы вызывает столько внимания.

Судя по реакции Джона Тьюна, вопрос уже вышел за рамки ведомственной перестановки. В американском Сенате начинают обсуждать, где заканчиваются полномочия президента и начинается зона ответственности Конгресса. И, похоже, эта линия теперь проходит прямо через библиотеку.