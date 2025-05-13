Госдума приняла закон, ограничивающий использование автомобилей в такси по критерию локализации. Ограничения вступят в силу в 2026 году, но для отдаленных регионов предусмотрены отсрочки.

Госдума приняла закон, который с марта 2026 года запретит использование в такси машин, не соответствующих требованиям локализации. Теперь, чтобы попасть в реестр допущенных к работе, автомобилю нужно набрать не менее 3200 баллов по системе оценки уровня производства в России.

Этот показатель рассчитывается по совокупности факторов — от доли российских комплектующих до глубины сборки и наличия производственных мощностей на территории страны. Фактически речь идет о приоритете отечественных автомобилей или машин, собираемых в России в рамках специнвестконтрактов (СПИК).

Для некоторых регионов сроки сдвинуты. В Сибири и Калининградской области новые требования заработают только с марта 2028 года, а на Дальнем Востоке — с 2030-го. Аргумент — логистика, удаленность и особенности региональных рынков.

Список автомобилей, которые уже подходят под требования, невелик. Среди них — несколько моделей Lada, «Москвич», Evolute, а также XCITE. Новые СПИКи, заключенные после 2025 года, будут допускаться в реестр только по решению правительства. С 2033 года послабления отменят: будут учитываться только баллы за локализацию.

Законопроект вызвал острую реакцию со стороны рынка. По оценкам аналитиков, до полумиллиона водителей могут покинуть отрасль — прежде всего те, кто работает неполный день или использует собственные автомобили. Представители сервисов просили сделать исключение для самозанятых, но в финальной версии документа таких положений нет.

Разработчики закона, сенатор Андрей Кутепов и депутат Владимир Гутенев, настаивают: задача — стимулировать автопроизводство внутри страны и снизить зависимость от импорта. Закон вступит в силу уже через год, и игрокам рынка предстоит подстроиться под новые правила игры.