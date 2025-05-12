Mercedes отказывается от линейки EQ и делает ставку на редизайн и новую платформу AMG.EA. Новый электрокар компании может напрямую конкурировать с Porsche Taycan и Xiaomi SU7.

На рынке электросуперкаров, возможно, начинается новая глава. Mercedes, который долгое время буксовал в переходе на электротягу, представил обновлённую стратегию и первый взгляд на новый седан AMG, способный, по заявленным характеристикам, потягаться с флагманами Porsche и Xiaomi.

Mercedes-Benz в выходные показал изображение своего будущего электроседана AMG. Машина получит абсолютно новую платформу под названием AMG.EA и заявленную мощность около 1000 лошадиных сил. Это заметный сдвиг от прежней философии компании, сосредоточенной на моделях EQ, которые, несмотря на хорошие технические данные, не смогли впечатлить аудиторию дизайном.

Покупатели жаловались, что EQS и EQE выглядят «размыто» и не передают дух марки. Добавьте к этому путаницу с позиционированием — для многих было неясно, сопоставим ли EQS с флагманским S-классом. Даже с отличной динамикой, такими машинами трудно завоевывать рынок, где дизайн решает не меньше, чем ускорение.

Сейчас Mercedes делает ставку на имя AMG — не просто суббренд, а символ наследия. Новый дизайн выглядит гораздо агрессивнее, а отказ от маркировки EQ подсказывает: электромобиль должен вызывать те же эмоции, что и классический бензиновый суперкар.

Инженеры также заменили стандартные радиальные электродвигатели на более компактные и мощные осевые. Это новшество, по расчетам, сократит вес, повысит мощность и позволит автомобилю вести себя на трассе как полноценный спорткар.

Porsche уже получил признание за Taycan Turbo GT, а Xiaomi внезапно ворвалась в сегмент с моделью SU7, которую некоторые пользователи сравнивают с гоночными болидами. Mercedes, наконец, дал понять, что не собирается оставаться в стороне.