Honor начала внедрение инструмента на основе ИИ для превращения фотографий в короткие видеофрагменты. Разработанная на модели Google Veo 2 функция станет доступна владельцам новых смартфонов серии Honor 400.

Фотография — это уже не предел. В стремлении к большему вовлечению пользователей Honor внедряет функцию, превращающую статичные кадры в видео. Причем делает это на базе одной из последних моделей генеративного ИИ от Google.

Эта технология встроена в стандартное приложение галереи на новых смартфонах Honor 400 и 400 Pro, которые впервые выйдут за пределами Китая. В основе инструмента — модель Veo 2 от Google, уже известная в рамках подписки Gemini Advanced, но в данном случае — впервые реализованная в мобильной среде.

Функция позволяет генерировать видео продолжительностью до пяти секунд в вертикальном или горизонтальном формате. Обработка занимает в среднем от минуты до двух. В первые два месяца пользователи Honor 400 смогут создавать не более десяти таких клипов в сутки бесплатно.

Посмотреть презентационное видео можно в соцсети Х.

Работа алгоритма вызывает противоречивые впечатления. В простых сценах — четкое изображение человека, домашнего животного — движение выглядит убедительно. Но в случае со сложными объектами ИИ может дать сбой: например, автомобиль на видео крутится на месте без видимой причины, а футбольный матч превращается в хаос с тремя командами из 27 игроков и двумя судьями.

Созданные ролики сохраняются в формате MP4, но для предварительного просмотра внутри приложения они конвертируются в GIF, что снижает качество отображения.

По словам представителя Honor в Великобритании, в будущем доступ к функции может стать платным, однако конкретные условия пока не объявлены.