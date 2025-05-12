Многие россияне соглашаются сдавать свои аккаунты в аренду ради легких денег. Однако подобное решение может обернуться уголовным преследованием и десятилетним сроком за мошенничество.

На первый взгляд — предложение заманчивое. Несколько тысяч рублей в неделю за то, чтобы просто передать логин и пароль от своего аккаунта в мессенджере. Никакой работы, никаких обязательств. Но за этой "подработкой" скрывается риск попасть в уголовную историю с очень реальными последствиями.

Член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин озвучил тревожную тенденцию: россияне массово сдают свои аккаунты в аренду, чаще всего — в Telegram, WhatsApp, VK. Эти платформы — основной инструмент для мошенников. Аккаунты используют для рассылки фишинговых ссылок, продвижения нелегальных сервисов и схем с криптовалютой. Иногда учетные записи перепродают дальше — уже в даркнете.

Сама схема проста: человек получает сообщение или находит объявление, где обещают оплату за временное пользование его аккаунтом. В переписке предлагают отключить двухфакторную аутентификацию и передать доступ. После этого контроль над профилем полностью теряется, а хозяин аккаунта формально становится соучастником преступлений, которые совершаются от его имени.

По словам Немкина, за такие действия может наступить ответственность по статье 159 УК РФ — "Мошенничество". Максимальное наказание — до 10 лет лишения свободы. При этом незнание сути схемы не освобождает от ответственности, так как технически действия происходят с добровольно переданного аккаунта.

Парламентарий призвал россиян не вестись на легкий заработок, за которым могут стоять серьезные уголовные последствия. Он напомнил, что цифровая безопасность — это не только про защиту от вирусов, но и про умение распознать опасные предложения.