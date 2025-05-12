NVIDIA подняла цены на свои ключевые продукты, включая потребительские и серверные графические чипы. Причина — попытка компенсировать убытки от ограничений в Китае и удорожания производства.

На фоне растущей напряженности между США и Китаем, производственные цепочки ведущих технологических компаний переживают перестройку. NVIDIA, оказавшаяся в центре этих перемен, пошла на шаг, который не останется незамеченным ни среди геймеров, ни в сфере искусственного интеллекта: компания подняла цены на свои GPU.

Подорожание затронуло как потребительские, так и серверные модели. Флагманская видеокарта RTX 5090, которая ранее и так продавалась выше рекомендованной цены, теперь у многих ритейлеров стоит свыше $2500. По данным из Тайваня, повышение цен на эту модель составило от 10% до 15%. И хотя другие представители серии RTX 50 подорожали не так сильно, общая тенденция очевидна — NVIDIA меняет ценовую политику на фоне снижения поставок и высоких затрат.

Перенос части заказов на американские мощности TSMC не дал ожидаемой экономии. Производство в США оказалось дороже, а логистика — сложнее и менее стабильной. В результате себестоимость продукции выросла, и NVIDIA компенсировала эти расходы за счёт повышения цен для конечных пользователей.

Сегмент ИИ тоже не остался в стороне. Ускорители B200 и H200, которые применяются в серверных установках, прибавили в цене те же 10–15%. Серверные сборщики уже начали пересматривать расценки, пытаясь вписать рост цен в рамки своих бизнес-моделей. При этом NVIDIA продолжает терять выручку на китайском направлении — в частности, из-за ограничений на экспорт H20. В таких условиях компания стремится сохранить прибыль, не вступая в ценовые компромиссы и не снижая маржинальность.