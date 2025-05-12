На юго-востоке США активизировались азиатские жалящие муравьи, укусы которых могут вызвать анафилаксию. Насекомые угрожают как людям, так и местной флоре и фауне.

Жители южных и восточных штатов США столкнулись с нашествием азиатских игольчатых муравьев. Эти насекомые известны не только своей агрессивной экспансией, но и способностью вызывать у людей тяжелую аллергическую реакцию — анафилаксию.

По словам профессора энтомологии Университета Джорджии Дэна Сьютера, муравьи не нападают первыми, но могут ужалить, если случайно попасть под одежду или оказаться прижатыми к телу. Укус вызывает ряд симптомов — от отека и сыпи до резкого падения давления и потери сознания.

Этот вид впервые появился в США почти век назад, в 1932 году, однако лишь в последние годы стал представлять собой реальную проблему. Азиатские жалящие муравьи быстро вытесняют местные виды, поедают растительность и нарушают баланс экосистемы. Сьютер отметил, что муравьи часто живут в бревнах и дровах, поэтому держать запасы дров в сухом месте подальше от земли.

Минсельхоз США подтверждает: не существует способа заранее понять, кто может пострадать от анафилаксии после укуса. Поэтому при появлении любых тревожных симптомов врачи советуют незамедлительно обращаться за медицинской помощью.