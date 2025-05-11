Компания Orbital Assembly Corporation планирует открыть первый в мире космический отель в 2027 году. Трехдневное пребывание на станции Voyager Station обойдется в 5 миллионов долларов.

Космический туризм делает новый шаг вперед – на орбите Земли появится первый полноценный отель для состоятельных путешественников.

Космическая станция Voyager Station диаметром 488 метров примет первых гостей через три года. Кольцевая конструкция из 24 модулей будет вращаться, создавая гравитацию, аналогичную лунной – примерно 1/6 от земной. Отель расположен на высоте 1900 км и совершает полный оборот вокруг планеты за 90 минут.

Перед полетом туристам потребуется пройти краткий курс подготовки. На орбиту их доставит корабль SpaceX Starship. В течение трехдневного пребывания гости смогут наблюдать 16 восходов и закатов в сутки через панорамные окна.

Несмотря на космическое расположение, интерьеры отеля не уступают земным пятизвездочным аналогам. В списке доступных удобств – рестораны высокой кухни, бар, кинотеатр, библиотека и даже спортивный зал с низкой гравитацией. Одновременно станция может принять 280 гостей и 112 сотрудников.

Строительство ведет компания Orbital Assembly, уже привлекшая 80 миллионов долларов инвестиций. Проектная стоимость трехдневного тура составляет 5 миллионов долларов. Это делает космический отдых доступным лишь для узкого круга состоятельных клиентов.

Разработчики отмечают, что Voyager Station станет первым коммерческим объектом подобного масштаба на орбите. Его успешная реализация может открыть новую эру в космическом туризме.