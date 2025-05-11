Американские ученые представили инновационное устройство для мониторинга электроэнцефалограммы. Гибкий волосоподобный датчик решает основные проблемы традиционных систем ЭЭГ.

Современные методы регистрации мозговой активности часто вызывают дискомфорт у пациентов и дают нестабильные результаты. Новое решение обещает изменить ситуацию. Традиционные системы ЭЭГ используют жесткие металлические электроды с проводящим гелем, которые могут раздражать кожу и смещаться при движении. Ученые из Университета Пенсильвании предложили альтернативу – гибкий гидрогелевый датчик, напоминающий человеческий волос. Устройство печатают на 3D-принтере с использованием специальных биоадгезивных чернил. Оно состоит из миниатюрного электрода и тонкого проводника. Такой подход исключает необходимость в геле и обеспечивает плотный контакт с кожей головы даже среди волос.

Испытания показали, что новинка работает не хуже стандартных золотых электродов. При этом она сохраняет стабильность сигнала более суток непрерывного использования и не вызывает раздражения. Пациенты могут расчесывать волосы или носить головные уборы без риска смещения датчика. Технология подходит как для клинического применения при эпилепсии и нарушениях сна, так и для бытовых устройств мониторинга здоровья. Сейчас система требует проводного подключения, но разработчики уже работают над беспроводной версией, которая расширит возможности диагностики.

Главное преимущество решения – комфорт пациента при сохранении точности измерений. Это особенно важно для длительных исследований, когда традиционные электроды приходится постоянно поправлять или заменять. Новая разработка может сделать мониторинг мозговой активности более доступным и информативным.