Американская компания BlackSky ввела в эксплуатацию первый спутник нового поколения Gen-3. Аппарат начал передавать изображения через пять дней после запуска и предоставил аналитику с ИИ менее чем за месяц.

Высокая скорость вывода спутников на орбиту становится важным фактором в конкурентной борьбе коммерческих разведывательных компаний. Американская BlackSky сократила плановые сроки ввода в эксплуатацию спутника Gen-3 на четыре недели, ускорив предоставление данных пользователям.

BlackSky Technology Inc. завершила развертывание и активацию своего первого спутника поколения Gen-3. Это первый аппарат компании, который не только собирает изображения с разрешением до 35 см, но и использует встроенную ИИ-систему для обработки и анализа данных.

После запуска спутник начал передачу снимков уже через пять дней, а через три недели система предоставила аналитику с участием ИИ. В ходе калибровки специалисты настраивали сенсоры, системы связи и управления, а также оптимизировали работу всего комплекса «спутник — наземная платформа».

По словам компании, изображения продемонстрировали уровень детализации, который обычно ассоциируется с аппаратами более высокого класса. Пользователи на снимках смогли различать мелкие элементы, включая тени и детали машин. Аналитические возможности ИИ позволили значительно ускорить обработку данных — речь идет о переходе от дней к минутам.

Тем временем BlackSky готовит к запуску второй спутник Gen-3. Он отправится в космос со стартовой площадки Rocket Lab в Новой Зеландии во втором квартале. В течение года компания планирует интегрировать полученные изображения в ежедневные сценарии работы клиентов.

BlackSky специализируется на мониторинге в реальном времени и управляет собственной группировкой спутников на низкой околоземной орбите.