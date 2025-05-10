Некоторые китайские автомобили в России демонстрируют стабильную ликвидность даже спустя несколько лет после покупки. Эксперт Алексей Жутиков объяснил, какие марки теряют в цене меньше других.

Выбрать машину с расчетом на последующую перепродажу — задача, требующая не только знаний, но и понимания рыночной динамики. Особенно, если речь идет о китайских марках, которые прочно закрепились на российском рынке и продолжают наращивать долю.

Популярность китайских автомобилей на первичном рынке напрямую влияет на их успех при перепродаже. По словам автоэксперта Алексея Жутикова, модели, лидирующие по продажам с новья, хорошо держатся и на вторичке.

Geely — главный претендент на роль самой ликвидной марки. Особенно охотно покупатели ищут Coolray, который стабильно держит цену. Monjaro также не теряет популярности, причем не только в салонах, но и среди подержанных машин.

Haval по остаточной стоимости почти не уступает Geely. Машины этой марки теряют в цене медленнее большинства конкурентов. Как отметил Жутиков, спрос на Haval стабилен, и это помогает марке оставаться заметной как на рынке новых, так и на рынке подержанных авто.

А вот Chery, несмотря на присутствие на рынке, показывает менее устойчивые результаты. Причина — во множестве суббрендов и постоянных изменениях в линейке, что затрудняет идентификацию моделей и сказывается на доверии покупателей.

Changan, по мнению эксперта, пока не набрал достаточно очков. Бренд только начинает завоевывать рынок, но мешают и прошлые проблемы с репутацией.

Наименее ликвидным среди китайских автомобилей Жутиков назвал Exeed. Даже внутри бренда существуют значительные различия: VX держится лучше, тогда как TXL теряет в цене быстрее, чем хотелось бы владельцам.

Тем не менее, интерес к китайским автомобилям в России продолжает расти. Как подчеркнул эксперт, потребители уже сформировали активное сообщество, которое поддерживает китайские марки, невзирая на скепсис части аудитории.