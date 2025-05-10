Американские военные планируют вооружить беспилотники MQ-9 Reaper крылатыми ракетами типа Black Arrow. Цель — усилить их ударные возможности без закупки новых самолетов.

Военное командование США продолжает искать способы расширения боевых возможностей без масштабных затрат. Один из вариантов — модернизация уже существующих дронов под новые задачи.

Командование специальных операций ВВС США (AFSOC) намерено оснастить дроны MQ-9 Reaper новыми средствами поражения. Речь идет о малогабаритных крылатых ракетах, таких как Black Arrow от компании Leidos. Этот шаг позволит американцам превратить беспилотники в платформы, способные поражать цели на расстоянии в сотни миль.

Технология уже проходит испытания. В марте AFSOC провело запуск ракеты Black Arrow с борта AC-130. Тест продемонстрировал, что небольшие ракеты можно интегрировать в уже существующие летательные аппараты.





Возможность оснащать MQ-9 подобным вооружением открывает перед командованием новые способы применения дронов, особенно в условиях, когда враги становятся технически сложнее. Так, хуситы в Йемене начали использовать более продвинутые средства ПВО, что потребовало от американских военных других подходов к нанесению ударов.

Генерал-лейтенант Майкл Конли на мероприятии SOF Week заявил, что подобная система могла бы дать командирам больше гибкости при нанесении ударов на значительном расстоянии. Он также отметил, что ВВС фиксируют рост активности в разных регионах — от Азии до Ближнего Востока.

Техническая реализация задачи требует серьезной подготовки. Простая установка ракеты на дрон невозможна без интеграции с программным обеспечением, системами управления и навигации. Кроме того, необходимо провести многочисленные проверки и согласования, включая тесты на полигонах.

Компания Leidos подтвердила, что продолжает работу с AFSOC. Представитель организации отметил, что перенос решения с вертолета на дрон — логичный следующий шаг, но потребует времени и усилий.

Важным элементом проекта остается использование искусственного интеллекта. Его внедряют для автоматического поиска целей и снижения нагрузки на операторов. AFSOC также обращает внимание на разработки стартапов, способных предложить гибкие решения по разумной цене.