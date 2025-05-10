Китайская компания Lynk & Co, входящая в состав Geely, анонсировала гибридную модель седана 10 EM-P. Новинка получит модульную платформу и современные вычислительные технологии от Nvidia.

Lynk & Co, китайский бренд, связанный с Geely, обозначил планы по выпуску новой модели в сегменте подключаемых гибридов. На фоне растущего интереса к электрификации компания раскрыла некоторые детали будущего седана, но официального анонса пока не сделала.

Модель 10 EM-P, о которой упомянул заместитель главы Lynk & Co Му Цзюнь, пока не представлена официально. Он намекнул на ее появление в рамках новых запусков, ожидаемых во второй половине года. Седан будет основан на архитектуре GEA Evo, которую используют также для Geely Galaxy Starship 9. Подключаемый гибрид получит силовую установку, сочетающую 2,0-литровый бензиновый мотор и электродвигатели.

Автомобиль оснастят чипом Nvidia Drive Thor-U, который обеспечивает высокую вычислительную мощность — до 700 TOPS. Кроме того, в комплектацию войдут процессор Snapdragon 8295 и регулируемая пневмоподвеска, улучшающая поведение машины на дороге.

Как ожидается, внешне модель 10 EM-P будет во многом повторять электрическую версию Z10. У Z10 длина кузова составляет 5 метров, а колесная база — 3 метра.

Седан Z10, вышедший в прошлом году, стал первым электромобилем Lynk & Co. Его построили на платформе SEA от Geely, применяемой и в других моделях холдинга, например, в Zeekr 001. Z10 выпускается с тремя модификациями силовой установки — от 268 до 778 лошадиных сил. Максимальный пробег на одном заряде достигает 800 километров, а зарядка на 800-вольтовой станции добавляет до 570 км за 15 минут.

Информацию о запуске 10 EM-P озвучил заместитель генерального директора Lynk & Co Му Цзюнь, подчеркнув, что число «10» будет ключевым для бренда в 2025 году. Премьера новинки ожидается в Китае ближе к концу текущего года.