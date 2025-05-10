Аналитики «Яндекс Аренды» подвели итоги апреля 2025 года на столичном рынке жилья. Данные показывают изменение ценовой динамики после снижения ставок в начале года.
Новомосковский округ сохранил статус самого доступного для арендаторов — медианная ставка здесь составила 59 800 рублей в месяц. В Восточном округе цены немного выше — 67 100 рублей, в Юго-Восточном — 72 100 рублей.
Центральный округ традиционно лидирует по стоимости: средняя цена аренды достигла 240 300 рублей. Близкие к центру Западный (109 200 рублей) и Северный (102 100 рублей) округи также остаются в премиальном сегменте.
В апреле в большинстве округов зафиксировали рост цен:
- Центр: +4%
- Северный округ: +1,9%
- Юго-Западный: +1,5%
Эксперты связывают эту тенденцию с сезонным увеличением спроса и сокращением бюджетных предложений.
Параллельно на ипотечном рынке 72% заемщиков выбирают вторичное жилье, что объясняется более доступной ценой и гибкими условиями сделок.
Что это значит для арендаторов:
- Выгоднее искать жилье в Новой Москве и восточных округах,
- В центре и близких к нему районах цены продолжают расти,
- Сезонный рост спроса может продолжиться в мае-июне.