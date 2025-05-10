В апреле 2025 года арендные ставки в Москве показали рост после снижения в первом квартале. Самые доступные варианты остаются в Новой Москве и восточных округах.

Аналитики «Яндекс Аренды» подвели итоги апреля 2025 года на столичном рынке жилья. Данные показывают изменение ценовой динамики после снижения ставок в начале года.

Новомосковский округ сохранил статус самого доступного для арендаторов — медианная ставка здесь составила 59 800 рублей в месяц. В Восточном округе цены немного выше — 67 100 рублей, в Юго-Восточном — 72 100 рублей.

Центральный округ традиционно лидирует по стоимости: средняя цена аренды достигла 240 300 рублей. Близкие к центру Западный (109 200 рублей) и Северный (102 100 рублей) округи также остаются в премиальном сегменте.

В апреле в большинстве округов зафиксировали рост цен:

Центр: +4%

Северный округ: +1,9%

Юго-Западный: +1,5%

Эксперты связывают эту тенденцию с сезонным увеличением спроса и сокращением бюджетных предложений.

Параллельно на ипотечном рынке 72% заемщиков выбирают вторичное жилье, что объясняется более доступной ценой и гибкими условиями сделок.

Что это значит для арендаторов:

Выгоднее искать жилье в Новой Москве и восточных округах,

В центре и близких к нему районах цены продолжают расти,

Сезонный рост спроса может продолжиться в мае-июне.