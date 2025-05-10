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«Яндекс Аренда»: Цены на аренду жилья в Москве выросли за апрель на 1,5-4%
В апреле 2025 года арендные ставки в Москве показали рост после снижения в первом квартале. Самые доступные варианты остаются в Новой Москве и восточных округах.

Аналитики «Яндекс Аренды» подвели итоги апреля 2025 года на столичном рынке жилья. Данные показывают изменение ценовой динамики после снижения ставок в начале года.  

Новомосковский округ сохранил статус самого доступного для арендаторов — медианная ставка здесь составила 59 800 рублей в месяц. В Восточном округе цены немного выше — 67 100 рублей, в Юго-Восточном — 72 100 рублей.  

Центральный округ традиционно лидирует по стоимости: средняя цена аренды достигла 240 300 рублей. Близкие к центру Западный (109 200 рублей) и Северный (102 100 рублей) округи также остаются в премиальном сегменте.  

В апреле в большинстве округов зафиксировали рост цен:  

  • Центр: +4%  
  • Северный округ: +1,9%  
  • Юго-Западный: +1,5%  

Эксперты связывают эту тенденцию с сезонным увеличением спроса и сокращением бюджетных предложений.  

Параллельно на ипотечном рынке 72% заемщиков выбирают вторичное жилье, что объясняется более доступной ценой и гибкими условиями сделок.  

Что это значит для арендаторов:

  • Выгоднее искать жилье в Новой Москве и восточных округах,  
  • В центре и близких к нему районах цены продолжают расти,  
  • Сезонный рост спроса может продолжиться в мае-июне.
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#москва #жилье #аренда жилья #рынок аренды #цены на недвижимость
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Китя.
18:40
Так что мне пишешь. Когда проходи не задерживайся.
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Bernigan
18:39
Я считаю до 40 надо опускать
Собираем производительный игровой ПК за 130 тысяч рублей с видеокартой GeForce RTX 5060 Ti
Апшеронский скакел
18:39
Мне абсолютно cpать на каждое твоë написанное слово по причине твоей полнейшей некомпетенции в компьютерных вопросах, от слова совсем
Собираем производительный игровой ПК за 130 тысяч рублей с видеокартой GeForce RTX 5060 Ti
Alex Z
18:37
а что там было не так с производительностью в скае и ведьмаке3? они на любых ведрах летают.
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Китя.
18:36
Понимаю красный плачет что скинул калл 7900хтх и перешёл на зеленую карту 4090. Даже не представляешь какая 4090 классная карта.
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valderm
18:34
есть Халк Хоган, он Скайрим и Ведьмак 3 привел в чувства, надеюсь и обливиона подтянет - толковый малый, ждать правда придется минимум полгода
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Апшеронский скакел
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Тебе бы плакать, по причине отсутствия у тебя мозгов, а не как змея на сковороде крутиться
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vl
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да этот блог Niko4123 это реклама просто и ничего более, обсуждать нечего.
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Не переживай за меня. Да и завидовать не хорошо.
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Alex Z
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Собираем производительный игровой ПК за 130 тысяч рублей с видеокартой GeForce RTX 5060 Ti
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