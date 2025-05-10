Выход годных изделий на 2 нм техпроцессе Samsung Foundry вырос до 40–50%. Однако добиться этого удалось не без потерь в производительности.

Samsung ускоряет переход к 2 нм техпроцессу, стремясь догнать конкурентов в области чипопроизводства. Хотя прогресс есть, специалисты отмечают, что он дался непросто.

Южнокорейские СМИ сообщили о заметном росте выхода годных изделий на 2 нм узле Samsung Foundry. Показатель сейчас находится на уровне 40–50%. Это ощутимо выше февральских оценок, которые колебались около 30%.

Пока компания не достигла 60-процентного уровня, как у TSMC, но приблизилась к порогу, необходимому для массового производства. По данным Munhwa, 2 нм техпроцесс Samsung применят при выпуске чипа Exynos 2600, предназначенного для будущих смартфонов серии Galaxy S26.

Несмотря на улучшения, аналитик Jukanlosreve утверждает, что добиться роста выхода удалось за счет снижения тактовой частоты или других параметров производительности. Это ставит продукцию Samsung в невыгодное положение по сравнению с решениями на базе техпроцесса TSMC N2.

Кроме того, чип Snapdragon 8 Elite 2 для Galaxy, производство которого также запланировано на этом узле, может показать худшие результаты, чем его версия, выпущенная на более зрелом техпроцессе TSMC N3P.

Ранее Samsung кратковременно опережала конкурентов благодаря 3 нм GAAFET, но на 2 нм уровне технологические различия почти стерлись. Перелом, по мнению экспертов, возможен лишь с запуском следующего поколения — SF2P.