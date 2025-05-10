Эксперт Kaspersky призвал не доверять звонкам, касающимся финансовых вопросов. Он подчеркнул, что недоверие — главный способ защиты от мошенников.

Телефонные мошенники продолжают активно использовать дипфейки и уловки, представляясь родственниками или представителями официальных структур. В компании Kaspersky напомнили, как не попасться на подобные схемы.

По словам Игоря Кузнецова, директора экспертного подразделения GReAT в Kaspersky, главное оружие против телефонного мошенничества — это отказ от доверия. Особенно, если разговор касается перевода денег.

Он отметил: не имеет значения, кто именно звонит — сотрудник банка, полиции или даже кто-то, представившийся родственником. В ситуации, где фигурируют деньги, безопаснее всего прекратить разговор и самостоятельно перезвонить.

Кузнецов также рекомендовал установить на телефон антивирус и приложение для блокировки спама. Эти шаги, по его словам, помогут предотвратить большинство атак.

Эксперт подчеркнул: полагаться стоит не только на технологии, но и на собственную настороженность.