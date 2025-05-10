Команда Overwatch 2 официально присоединилась к профсоюзному движению. Это второй профсоюз, охватывающий всю команду разработчиков в Blizzard.

Производственный отдел Overwatch 2 теперь объединен — и не только усилиями по разработке контента. Почти 200 сотрудников Blizzard вступили в профсоюз, охватывающий все ключевые роли в проекте: от дизайнеров до тестировщиков. Это второй случай в компании, когда команда полностью объединяется в рамках профсоюзной структуры.

Разработчики Overwatch 2 объединились под эгидой профсоюза Communications Workers of America (CWA). Организация подтвердила, что большинство работников выразили поддержку объединению — как через подписание карт, так и через онлайн-форму. Microsoft, как владелец Activision Blizzard, признала профсоюз. Это означает, что сотрудники Overwatch 2, наряду с участниками профсоюза World of Warcraft (WoWGG-CWA), теперь имеют право участвовать в коллективных переговорах.

Новый союз — Overwatch Gamemakers Guild-CWA — включает специалистов разных профилей: художников, дизайнеров уровней, специалистов по качеству, а также других разработчиков. Он стал шестой организацией под управлением Microsoft, сформировавшей полноценный профсоюз, наряду с такими группами, как ZeniMax Workers United и Game Workers Alliance в Raven Software.

Контекст важен: в начале 2024 года Activision Blizzard столкнулась с масштабными сокращениями. Именно это подтолкнуло некоторых сотрудников к пересмотру отношения к коллективной защите. Аналитик Blizzard Саймон Хедрик отмечал, что до увольнений чувствовал себя уверенно в своей работе, но исчезновение коллег без объяснений стало тревожным сигналом.

Пока профсоюзы не могут остановить увольнения, они становятся одним из способов смягчить их последствия. Также они дают сотрудникам шанс участвовать в диалоге с руководством на более равных условиях.

Сейчас новая структура Overwatch 2 готовится к переговорам по первому контракту. Как показал опыт ZeniMax Workers United, затягивание этого процесса может привести к протестам — 94% участников этой группы уже проголосовали за возможность забастовки.

Тем временем объединенная команда Overwatch 2 надеется, что их участие в профсоюзе позволит укрепить условия труда, сохранив при этом фокус на качестве игры.