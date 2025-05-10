Компания xAI завершила первый этап запуска суперкомпьютера Colossus в Мемфисе. Электропитание объекта обеспечивает связка из 150 МВт от сетевых источников и аккумуляторов Tesla Megapack.

Старое промышленное здание в Мемфисе получило новую роль — теперь это место размещения одного из самых масштабных ИИ-проектов в мире. Компания xAI подключила к нему аккумуляторные батареи Tesla, сделав ставку на устойчивое энергоснабжение.

Основной текст:Первый этап реализации проекта Colossus официально завершен. Менее чем за год на месте бывшего завода Electrolux в Мемфисе развернули вычислительный центр, способный обучать языковую модель Grok и поддерживать инфраструктуру соцсети X.

Энергопитание объекта построено на комбинации централизованной подачи энергии от Memphis Light, Gas and Water и Tennessee Valley Authority, а также на собственной аккумуляторной системе. 150 мегаватт подстанции дополняются эквивалентным по мощности резервом из Tesla Megapack. Это позволяет Colossus работать без сбоев при пиковых нагрузках и нестабильности в сети.

Каждая батарея Megapack может хранить примерно 3900 киловатт-часов энергии. В пересчете — это запас, сопоставимый с зарядом 62 электромобилей Tesla Model 3. Помимо основной функции, аккумуляторы позволяют xAI продавать излишки энергии в сеть в периоды повышенных тарифов.

Инвестиции в систему накопителей с января 2024 года составили около 230 миллионов долларов. Эти данные предоставила Торговая палата Большого Мемфиса, курирующая экономическое развитие региона.

Появление в Мемфисе связанного энергетически и технологически комплекса под брендами xAI и Tesla подчеркивает внутреннюю синергию в экосистеме Маска. Colossus — это не только вычислительный центр, но и тестовая площадка для устойчивых решений на стыке ИИ и энергетики.