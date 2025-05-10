NVIDIA нашла способ сохранить китайские заказы на $18 млрд, выпустив специальную версию чипа H20. Компания искусственно снизила характеристики процессора, чтобы обойти экспортные ограничения США.

Американские санкции против Китая поставили NVIDIA перед сложным выбором — потерять $18 млрд заказов или найти обходной путь. Компания выбрала второе, пойдя на хитрость с чипом H20.

Что придумали американские инженеры:

выпустить "урезанную" версию чипа;

уменьшить память и частоту до разрешенных лимитов;

оставить лазейку для донастройки клиентами.

Китайские гиганты вроде Alibaba и Tencent уже выстроились в очередь. Им крайне нужны эти чипы для своих ИИ-проектов, несмотря на ухудшенные характеристики.

Хронология событий была следующая:

Оригинальный H20 попал под запрет в мае. NVIDIA быстро переработала дизайн. Новую версию обещают запустить уже в июле.

Госдеп США пока молчит, но в отрасли понимают — это временное решение. Как только Вашингтон заметит лазейку, правила снова ужесточат. NVIDIA пытается выиграть время, пока не разработала полноценную замену для китайского рынка.