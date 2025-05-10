Американские санкции против Китая поставили NVIDIA перед сложным выбором — потерять $18 млрд заказов или найти обходной путь. Компания выбрала второе, пойдя на хитрость с чипом H20.
Что придумали американские инженеры:
- выпустить "урезанную" версию чипа;
- уменьшить память и частоту до разрешенных лимитов;
- оставить лазейку для донастройки клиентами.
Китайские гиганты вроде Alibaba и Tencent уже выстроились в очередь. Им крайне нужны эти чипы для своих ИИ-проектов, несмотря на ухудшенные характеристики.
Хронология событий была следующая:
- Оригинальный H20 попал под запрет в мае.
- NVIDIA быстро переработала дизайн.
- Новую версию обещают запустить уже в июле.
Госдеп США пока молчит, но в отрасли понимают — это временное решение. Как только Вашингтон заметит лазейку, правила снова ужесточат. NVIDIA пытается выиграть время, пока не разработала полноценную замену для китайского рынка.