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NVIDIA находит лазейку в санкциях, чтобы сохранить заказы из Китая на сумму $18 млрд
NVIDIA нашла способ сохранить китайские заказы на $18 млрд, выпустив специальную версию чипа H20. Компания искусственно снизила характеристики процессора, чтобы обойти экспортные ограничения США.

Американские санкции против Китая поставили NVIDIA перед сложным выбором — потерять $18 млрд заказов или найти обходной путь. Компания выбрала второе, пойдя на хитрость с чипом H20.

Что придумали американские инженеры:

  • выпустить "урезанную" версию чипа;
  • уменьшить память и частоту до разрешенных лимитов;
  • оставить лазейку для донастройки клиентами.

Китайские гиганты вроде Alibaba и Tencent уже выстроились в очередь. Им крайне нужны эти чипы для своих ИИ-проектов, несмотря на ухудшенные характеристики.

Хронология событий была следующая:

  1. Оригинальный H20 попал под запрет в мае.
  2. NVIDIA быстро переработала дизайн.
  3. Новую версию обещают запустить уже в июле.

Госдеп США пока молчит, но в отрасли понимают — это временное решение. Как только Вашингтон заметит лазейку, правила снова ужесточат. NVIDIA пытается выиграть время, пока не разработала полноценную замену для китайского рынка.

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#nvidia #китай #полупроводники #экспортные ограничения #ии-чипы
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