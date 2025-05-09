Дефицит федерального бюджета США с октября по апрель увеличился на $196 млрд. Основной рост расходов пришелся на оборону, иммиграционные программы и социальные выплаты.

Стало известно, что федеральная казна США стремительно пустеет. С начала финансового года (с октября по апрель) дефицит вырос на 196 миллиардов долларов, хотя администрация Трампа обещала жесткую экономию.

Откуда утечка?

Основные статьи перерасхода:

Оборона (+$39 млрд). Иммиграционные программы (+$18 млрд). Социальные выплаты (Social Security и Medicare) достигли почти 1,5 триллиона долларов - это на 70 миллиардов больше, чем в прошлом году.

Доходы хоть и выросли на $146 млрд (в основном за счет налогов), но не поспевают за расходами.

Что делают власти США?

DOGE (новый департамент эффективности) ищет способы урезать $2 трлн расходов. Министр финансов Бессент бьет тревогу: дефицит 7% ВВП - рекорд для мирного времени. Конгрессмены в шоке от неучтенных трат.

Пока чиновники спорят, дыра в бюджете продолжает расти. Особенно тревожит рост обязательных соцвыплат – эту статью сократить сложнее всего.