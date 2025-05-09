Стало известно, что федеральная казна США стремительно пустеет. С начала финансового года (с октября по апрель) дефицит вырос на 196 миллиардов долларов, хотя администрация Трампа обещала жесткую экономию.
Откуда утечка?
Основные статьи перерасхода:
- Оборона (+$39 млрд).
- Иммиграционные программы (+$18 млрд).
- Социальные выплаты (Social Security и Medicare) достигли почти 1,5 триллиона долларов - это на 70 миллиардов больше, чем в прошлом году.
Доходы хоть и выросли на $146 млрд (в основном за счет налогов), но не поспевают за расходами.
Что делают власти США?
- DOGE (новый департамент эффективности) ищет способы урезать $2 трлн расходов.
- Министр финансов Бессент бьет тревогу: дефицит 7% ВВП - рекорд для мирного времени.
- Конгрессмены в шоке от неучтенных трат.
Пока чиновники спорят, дыра в бюджете продолжает расти. Особенно тревожит рост обязательных соцвыплат – эту статью сократить сложнее всего.