Исследование показало, сколько россияне готовы заплатить за новый автомобиль. Большинство покупателей рассматривают машины стоимостью до 3 млн рублей.

Агентство "Автостат" провело опрос среди россиян, чтобы выяснить их готовность тратить деньги на новые автомобили. Результаты показали четкие ценовые предпочтения покупателей.

Согласно исследованию, 31% респондентов готовы потратить на новую машину 2-3 млн рублей. Еще 27% предпочитают автомобили дешевле 2 млн рублей. В эту группу вошли и 6% участников, которые принципиально не хотят платить за авто больше 1 млн рублей.

Только 42% опрошенных рассматривают покупку машин дороже 3 млн рублей. Из них 4% заявили, что не жалеют денег на новый автомобиль и готовы платить более 8 млн рублей.

Данные опроса совпадают с реальной статистикой продаж. В первом квартале 2025 года 62% купленных новых автомобилей стоили менее 3 млн рублей. Дорогие машины ценой свыше 8 млн рублей составили лишь 3% от общего объема продаж.

Эксперты отмечают, что текущие рыночные предложения соответствуют ожиданиям покупателей. Базовые версии LADA Granta теоретически можно найти за 1 млн рублей, хотя средняя цена модели уже превысила эту отметку.