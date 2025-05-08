Страны заключили соглашение о расширении сотрудничества в транспортной сфере

В рамках празднования 80-летия Победы Россия и Китай подписали совместное заявление о расширении сотрудничества. Документ предусматривает развитие транспортной инфраструктуры, включая Северный морской путь.

Стороны договорились модернизировать транспортную инфраструктуру на границе и оптимизировать грузовые перевозки. Особое внимание уделят упрощению таможенных процедур и развитию трансграничных транспортных коридоров.

Северный морской путь станет важным направлением сотрудничества. Россия и Китай планируют совместно развивать этот маршрут, повышая его эффективность и привлекательность для международных перевозок.

Соглашение также предусматривает расширение научно-технического сотрудничества. Стороны будут организовывать совместные исследовательские проекты и создавать новые форматы кооперации в сфере инноваций.

Промышленная кооперация станет еще одним приоритетом. Россия и Китай намерены укреплять производственные цепочки и развивать сотрудничество в высокотехнологичных отраслях.