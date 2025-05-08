Разработчики Palworld выпустили обновление, изменяющее ключевые игровые механики. Эти правки стали ответом на судебный иск Nintendo о нарушении патентных прав.

Студия Pocketpair скорректировала некоторые игровые механики в Palworld после судебного иска Nintendo. Изменения затронули систему призыва существ и перемещения персонажа.

В ноябрьском обновлении v0.3.11 разработчики полностью переработали механику призыва существ. Раньше игроки использовали специальные сферы (Pal Spheres), которые можно было бросать вдаль для точного размещения существ на местности. Теперь существа появляются автоматически в фиксированной зоне рядом с персонажем, без возможности выбора места появления.

Это изменение заметно повлияло на игровой процесс, особенно в боях. Геймеры потеряли возможность тактического размещения существ – теперь все питомцы появляются в строго определенной точке. Разработчики объясняют, что оригинальная механика броска сфер слишком напоминала систему из игр Nintendo, что стало одним из ключевых пунктов патентного спора.

Еще одно существенное изменение появилось в патче v0.5.5. Теперь для скольжения требуется отдельный предмет в инвентаре, хотя раньше эту функцию обеспечивали сами существа. При этом пассивные бонусы от питомцев сохранились.

Pocketpair продолжает оспаривать претензии Nintendo, отмечая, что часть спорных патентов была зарегистрирована уже после релиза Palworld. Студия признает, что изменения разочаровали часть игроков, но считает их необходимыми для продолжения разработки.

Патентный спор между компаниями продолжается, но Palworld остается одной из самых популярных игр 2024 года. Разработчики обещают информировать сообщество о новых решениях по этому вопросу.