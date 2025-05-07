Компания OnePlus работает над новым флагманским смартфоном с аккумулятором невероятной емкости. Устройство может получить батарею на 7800 мАч благодаря передовым технологиям.

OnePlus продолжает экспериментировать с емкостью аккумуляторов в своих смартфонах. После успешного внедрения батареи 6260 мАч в OnePlus 13T компания, по слухам, готовит новый флагман с еще более впечатляющим показателем — 7800 мАч.

Информатор Digital Chat Station на Weibo сообщает, что устройство будет работать на процессоре Snapdragon 8 Elite. Для реализации такой емкости инженерам, вероятно, придется полностью пересмотреть компоновку внутренних компонентов. В OnePlus 13T уже применяли подобный подход — там уменьшили количество камер до двух и использовали компактный 6,32-дюймовый экран.

Кремниево-углеродная технология стала ключевым фактором роста емкости аккумуляторов. В 2025 году она позволяет китайским производителям выпускать смартфоны с батареями от 6000 мАч, не жертвуя при этом толщиной корпуса.

Пока неизвестно, какие компромиссы потребуются для установки аккумулятора 7800 мАч в новый флагман. OnePlus постепенно увеличивает емкость батарей в своих топовых моделях, поэтому шансы на успешную реализацию проекта высоки. Детали устройства пока остаются загадкой — производитель не раскрывает информацию о размерах экрана и других характеристиках.