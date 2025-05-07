Легендарный югославский автобренд Yugo готовится к возвращению на рынок. Компания представила концепт нового хетчбэка, который выйдет в 2027 году.

На мюнхенской выставке Car Design Event показали концепт возрождаемого автобренда Yugo. Новая модель сохранит узнаваемый дизайн, но получит современные технологии.

Команда дизайнеров под руководством Дарко Марчеты и профессора Александра Белича разработала концепцию нового Yugo. Автомобиль получил квадратные формы с ретро-элементами, двухдверный кузов и слегка скошенную заднюю дверь. Прототип выполнен в масштабной модели, его полноразмерную версию представят в 2027 году на выставке в Белграде.

Производитель планирует выпускать модель с разными типами двигателей: традиционными ДВС и электромоторами. Покупателям предложат как механическую, так и автоматическую коробки передач. Это делает новинку универсальным вариантом для разных рынков и предпочтений.

Оригинальный Yugo, выпускавшийся заводом Zastava до 2008 года, прославился как один из самых доступных автомобилей в Европе. Новая версия сохранит эту философию, оставаясь практичным и экономичным вариантом в сегменте B. Точные цены пока не называют, но разработчики подчеркивают ориентацию на массового покупателя.

15 сентября 2024 года компания раскроет больше технических деталей на выставке CDE Classic в Германии. Ожидается, что тогда станет известно о платформе и конкретных вариантах трансмиссии. Особый интерес представляет спортивная модификация, которую также обещают показать осенью.

Европейский рынок остаётся приоритетным для возрожденного бренда. Однако окончательное решение о странах продаж примут ближе к старту производства. Разработчики надеются, что ностальгия по классическому Yugo и современные технологии в новой модели привлекут внимание покупателей.