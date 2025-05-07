Эскалация конфликта между Индией и Пакистаном может нарушить поставки в Россию товаров на сумму почти 5 млрд долларов. Под угрозой оказались поставки риса, чая, лекарств и электроники.

В российских СМИ сегодня появились обсуждения того, как обострение давнего конфликта между Индией и Пакистаном может повлиять на российский рынок. Как выясняется, под угрозой оказались поставки целого ряда товаров, которые Россия традиционно импортирует из этих стран.

В 2024 году Россия импортировала товаров из Индии и Пакистана на сумму 4,99 млрд долларов. Основная часть – 4,92 млрд – приходится на индийские поставки. Пакистан экспортировал в РФ товаров на 68,6 млн долларов.

Среди ключевых товаров из Индии лидируют вычислительная техника (500,3 млн долларов), фармацевтическая продукция (420 млн) и смартфоны (238,8 млн). Также в топ-10 вошли искусственный корунд для производства прочных стекол (160,3 млн), строительные плиты (143,4 млн), креветки (124 млн), экстракты кофе и чая (81,2 млн), чай (75,4 млн), рис (70,6 млн) и химические соединения (73,9 млн).

Пакистан поставляет в Россию преимущественно изделия из кожи и одежду (19,1 млн), текстильные изделия (14,2 млн), медицинское оборудование (7,7 млн), хлопковые ткани (6,4 млн), трикотаж (5,2 млн), рис (4,4 млн), спортивные товары и игрушки (2,7 млн), цитрусовые (2,3 млн), постельное белье (1,8 млн) и маникюрные наборы (1,5 млн).

Конфликт обострился после теракта в индийском Пахалгаме. Индия начала операцию «Синдур» против террористической инфраструктуры на пакистанской территории. Власти Пакистана заявили о жертвах среди мирного населения.

Эксперты отмечают, что эскалация может привести к закрытию границ и остановке торговли между странами. Это скажется и на поставках в третьи страны, включая Россию. Наибольшие риски связаны с товарами, которые Россия закупает исключительно или преимущественно в этом регионе: рисом, чаем, некоторыми видами лекарств и текстильной продукцией.