ВВС США объявили о разработке новых ракет "воздух-воздух" для беспилотных систем. Оружие будет вдвое компактнее современных аналогов при сохранении боевой эффективности.

Американские военные инициировали разработку нового поколения авиационных ракет, предназначенных для оснащения перспективных беспилотных систем. Оружие должно сочетать компактные размеры с высокой боевой эффективностью.

Командование материально-технического обеспечения ВВС США опубликовало запрос на разработку двух типов ракет. Первый вариант должен быть сопоставим по размерам с современной AIM-120 AMRAAM, но дешевле в производстве. Второй тип - вдвое компактнее существующих аналогов, что позволит увеличить боезапас беспилотных носителей.

Новые ракеты предназначены для перспективных беспилотников Collaborative Combat Aircraft (CCA) и пилотируемых истребителей F-15, F-16. Особый акцент разработчики сделают на дальности действия и стоимости производства, возможно – за счет использования существующих компонентов.

Программа разработки предусматривает два шестимесячных этапа проектирования с последующим годом испытаний. Такой график отражает стремление военных быстро получить новое оружие в условиях меняющегося характера современных конфликтов.

Инициатива ВВС США соответствует текущим тенденциям боевых действий, где беспилотники играют все более значительную роль. По данным украинских военных, дроны сейчас наносят больше потерь, чем другие виды вооружений. Россия, по сообщениям европейских аналитиков, ежемесячно закупает до 100 тысяч беспилотных аппаратов.

Параллельно с разработкой нового оружия американские военные усиливают программы подготовки по противодействию дронам. Корпус морской пехоты США уже начал развертывание портативных систем борьбы с беспилотниками и соответствующее обучение личного состава.