Космические силы США заключили контракт на $244 млн с Northrop Grumman для создания новых станций слежения за ракетами. Станции войдут в состав системы Next-Gen OPIR и будут размещены в США и Великобритании.

Американские военные усиливают систему предупреждения о ракетных угрозах, выделив крупный контракт на разработку передовых станций слежения. Проект направлен на создание глобальной сети обнаружения ракетных запусков.

Космические силы США подписали с компанией Northrop Grumman контракт стоимостью $244 миллиона. Средства пойдут на разработку и развертывание наземных ретрансляционных станций в США и Великобритании. Эти объекты станут частью программы Next-Generation Overhead Persistent Infrared (Next-Gen OPIR) – ключевого элемента системы предупреждения о ракетном нападении.

Новые станции будут использовать модульную конструкцию, основанную на опыте строительства аналогичного объекта на Гуаме. Они обеспечат глобальное покрытие и повысят устойчивость спутниковой группировки, обнаруживающей ракетные запуски. Система сохранит совместимость как с существующими, так и с перспективными спутниковыми созвездиями.

Проект является частью масштабной программы модернизации FORGE (Future Operationally Resilient Ground Evolution), которая объединит все элементы системы предупреждения. Параллельно компания SciTec получила контракт на $259 миллионов для разработки программного обеспечения этой системы. Ранее фирма уже работала над компонентами обработки данных для спутников SBIRS.

Помимо этого проекта, военные США внедряют систему S2E2 для обработки инфракрасных данных и модернизируют систему ATLAS для отслеживания противоспутниковых угроз. Вместе эти меры должны создать комплексную систему предупреждения о различных видах космических угроз.

Развертывание станций в США и Великобритании дополнит инфраструктуру на Гуаме, формируя глобальную сеть слежения. Это позволит американским военным оперативно получать данные о ракетных запусках в любой точке мира.