Philips представила новый игровой монитор Evnia 25M2N5200U с частотой обновления до 390 Гц. Устройство предназначено для киберспортсменов и поступит в продажу в середине мая.

Компания Philips расширила линейку игровых мониторов Evnia новой моделью 25M2N5200U. Устройство с 25-дюймовой IPS-матрицей ориентировано на киберспортсменов и поддерживает рекордную частоту обновления.

Монитор Evnia 25M2N5200U работает на стандартной частоте 360 Гц, но поддерживает разгон до 390 Гц. Такие показатели особенно важны для динамичных киберспортивных дисциплин, где важна плавность картинки. Разрешение экрана составляет Full HD (1920×1080 пикселей).

Производитель оснастил устройство IPS-матрицей с временем отклика 1 мс (GtG). Технология Smart MBR сокращает этот показатель до 0,3 мс, уменьшая размытие в динамичных сценах. Монитор поддерживает стандарт HDR400, но лишен технологий синхронизации Adaptive Sync.

Для подключения предусмотрены два порта HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 и USB-хаб. Эргономичная подставка позволяет регулировать высоту, наклон и поворот экрана. По словам представителей Philips, монитор создан для профессиональных игроков, о чем свидетельствует партнерство с киберспортивной организацией Team Vitality.

Продажи новинки стартуют в середине мая по рекомендованной цене £329 (35482 руб. по курсу ЦБ РФ на 07.05.2025). По характеристикам и стоимости монитор позиционируется как доступное решение для киберспортсменов.