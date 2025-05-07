Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
В Москве с 7 по 9 мая будут наблюдаться ограничения в работе мобильного интернета
7 и 9 мая в Москве временно отключат мобильный интернет из-за мер безопасности в дни празднования Дня Победы. Голосовая связь в формате 3G продолжит работать.

В дни празднования Дня Победы москвичи и гости столицы останутся без мобильного интернета. Власти ввели временные ограничения для обеспечения безопасности во время массовых мероприятий.  

7 мая с 8:00 до 12:30 и 9 мая с 8:00 до 14:00 в Москве заработают ограничения на мобильный интернет. Голосовая связь в диапазоне 3G сохранится, но передача данных будет недоступна.  

Некоторые операторы, включая МТС и «СберМобайл», уже начали предупреждать клиентов о возможных перебоях. В уведомлениях уточняют, что проблемы возникнут «по независящим от оператора причинам».  

Как пояснил депутат Госдумы Антон Немкин, такие меры необходимы для безопасности во время массовых мероприятий. В Москву приезжают иностранные делегации, включая глав государств, и временное отключение интернета помогает предотвратить потенциальные угрозы.  

Эксперты предупреждают о возможных неудобствах. Могут перестать работать сервисы, требующие интернета: бесконтактная оплата, аренда транспорта, проверка QR-кодов. Жителям и гостям столицы советуют заранее скачивать необходимые данные и планировать поездки с учетом ограничений.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#безопасность #москва #ограничения #мобильный интернет #день победы
8
Показать комментарии (8)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Санкт-Петербурге построят небоскреб который станет вторым по высоте в мире
13
Новый бизнес-джет Gulfstream G800 способен пролететь рекордные 15 186 км без посадки
6
Эксперт составил рейтинг лучших БП для ПК по соотношению цены и качества на 2025 год
4
Ключевым улучшением Unreal Engine 6 станет переход на многопоточную архитектуру
4
Американские законодатели предлагают блокировать незаконно попавшие в Китай ускорители вычислений на этапе загрузки
3
В ходе испытательного полёта гиперзвуковой самолёт Talon-A достиг скорости свыше пяти махов
+
Черное и Каспийское моря хотят соединить тоннелем
2
В США готовятся к испытаниям импульсного модуля мощностью 2 ТВт для термоядерного синтеза
1
OnePlus Nord 5 появился в базе сертификации TUV Rheinland с аккумулятором емкостью 6500 мАч+
+
В США предложили удалённо блокировать видеокарты NVIDIA, завезённые в Китае в обход санкций
3
COUGAR анонсировала серию компьютерных корпусов OmnyX с системой Omnidirectional Dynamic Flow
+
AMD приняла решение перенести заказы на производство 4-нм чипов из Samsung в TSMC
+
В РФ могут появиться Zeekr 9X и другие новые модели китайских автомобилей
+
Новый флагманский бизнес-джет G800 может пролететь 12 964 км без посадки со скоростью 1153 км/ч
+
Intel готовит видеокарту Arc B770 в следующем квартале
+
На Урале появится крупное предприятие по производству инструментов для нужд промышленности
+
Показан мод для GTA 5 Enhanced, по графике напоминающий GTA 6
+
ASUS представляет ноутбук Dawn Air 14 с процессорами Intel Core и 14-дюймовой OLED-матрицей
+
Россия обеспечивает почти 100 % китайского импорта антрацита
+
United Innovation выпустила 24,5-дюймовый 2К монитор 25G2S Plus с частотой 240 Гц
+

Популярные статьи

6 оптимальных и недорогих связок процессора и материнской платы для народных игровых ПК в 2025 году
6
Сказ о вынужденном апгрейде на платформу Intel с сокетом 1700, ч.1
44
Гигантский китайский корабль «Ляован-1» готовится следить за спутниками США
+
7 жанров игр на ПК, которые стоит избегать после 35 лет или если вы хотите сберечь свои нервы
30
Краткий обзор игры Kiborg, где без геймпада делать нечего
3
Почему сегодня видеокарты AMD выгоднее NVIDIA, и есть ли смысл покупать Radeon RX 9070 XT
17
Обзор накопителя WD Black SN7100 - новый король безбуферников за адекватные деньги
5
Как и почему Испания погружалась во тьму - первые выводы
19
Как США теряют рынки при Трампе - Торговые войны, обвал доллара и новая энергетическая реальность
2
Почему NVIDIA не стала делать громкого анонса GeForce RTX 5060, и какой будет народная видеокарта
4

Сейчас обсуждают

Иннокентий Васильевич
12:58
Откуда она взялась, твоя 10? Прямо сразу с ней родился? И на предыдущих виндах "прог слишком много" не было?
Новый план OpenAI призван обделить Microsoft деньгами в два раза
OgoGoLog
12:58
С чего вдруг, у нас СВО. Всё в рамках очистки от нечести. Это у вас там "оборонительная" война.
В Москве с 7 по 9 мая будут наблюдаться ограничения в работе мобильного интернета
Альберт Нугманов
12:57
Ну вот, по твоим же словам террористическими атаками РФ занимается
В Москве с 7 по 9 мая будут наблюдаться ограничения в работе мобильного интернета
OgoGoLog
12:56
11.55 Умань Черкасской области - 3 взрыва 💥 Герани/Герберы. 11.40 Глеваха Киевской области - взрыв 💥 Герань/Гербера. 10.35 граница Житомирской и Киевской области и Умань Черкасской области - снова ...
В Москве с 7 по 9 мая будут наблюдаться ограничения в работе мобильного интернета
Иннокентий Васильевич
12:54
Ну так за себя и трынди, иксперд Все у тебя впереди, не беспокойся -- не сразу, конечно, железо обновляется постепенно, отсутствие драйверов и стадия "принятия" приходит ко всем по разному
Новый план OpenAI призван обделить Microsoft деньгами в два раза
OgoGoLog
12:53
Тебе то с Украины откуда знать, как в РФ? Сало закупил, а то опять на 600% подорожает 10 мая.
Бренд Caviar представляет iPhone 16 Pro «Взятие Берлина» в честь 80-летия Победы
Альберт Нугманов
12:53
4 человека пострадали в результате массированной атаки РФ на Запорожье, — ГСЧС Украины «6 мая в период с 21:55 по 22:20 российские войска нанесли массированный удар БПЛА. Повреждены частные дома и о...
В Москве с 7 по 9 мая будут наблюдаться ограничения в работе мобильного интернета
OgoGoLog
12:45
"На фоне массированных" Ага, да, га. Обычная террористическая атака от УГИЛ. Для этого копили БПЛА, оставив всю ЛБС практически без них. Уже даже Хаймарсы от обычных ФПВшек отлетают. 3 штуки за 1 день...
В Москве с 7 по 9 мая будут наблюдаться ограничения в работе мобильного интернета
Альберт Нугманов
12:40
В десятках городов России отключили интернет из-за налетов беспилотников ВСУ На фоне массированных атак украинских беспилотников в десятках населенных пунктов России в центральных регионах продолжают...
В Москве с 7 по 9 мая будут наблюдаться ограничения в работе мобильного интернета
OgoGoLog
12:36
"потенциалы Украины в этом смысле огромны и неисчерпаемы" Ахахахахахахахаха.
В Москве с 7 по 9 мая будут наблюдаться ограничения в работе мобильного интернета
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем