7 и 9 мая в Москве временно отключат мобильный интернет из-за мер безопасности в дни празднования Дня Победы. Голосовая связь в формате 3G продолжит работать.

В дни празднования Дня Победы москвичи и гости столицы останутся без мобильного интернета. Власти ввели временные ограничения для обеспечения безопасности во время массовых мероприятий.

7 мая с 8:00 до 12:30 и 9 мая с 8:00 до 14:00 в Москве заработают ограничения на мобильный интернет. Голосовая связь в диапазоне 3G сохранится, но передача данных будет недоступна.

Некоторые операторы, включая МТС и «СберМобайл», уже начали предупреждать клиентов о возможных перебоях. В уведомлениях уточняют, что проблемы возникнут «по независящим от оператора причинам».

Как пояснил депутат Госдумы Антон Немкин, такие меры необходимы для безопасности во время массовых мероприятий. В Москву приезжают иностранные делегации, включая глав государств, и временное отключение интернета помогает предотвратить потенциальные угрозы.

Эксперты предупреждают о возможных неудобствах. Могут перестать работать сервисы, требующие интернета: бесконтактная оплата, аренда транспорта, проверка QR-кодов. Жителям и гостям столицы советуют заранее скачивать необходимые данные и планировать поездки с учетом ограничений.