Минпромторг объявил тендер на научно-исследовательскую работу по созданию перспективных магистральных и региональных самолетов. Бюджет проекта — 13,44 млрд рублей, итоги конкурса подведут 16 мая.

Российская авиационная отрасль готовится к новому этапу развития. Минпромторг ищет подрядчика для масштабной научно-исследовательской работы, которая должна заложить основу для создания современных магистральных и региональных самолетов.

В конце апреля Минпромторг объявил конкурс на выполнение НИР «Интеграл», посвященной перспективным самолетам. Общая стоимость контракта — 13,44 млрд рублей. Из них 12,59 млрд направят на расходные материалы, 286,6 млн — на зарплаты специалистов. Если цена не изменится, исполнитель получит 40 млн рублей прибыли. Итоги тендера станут известны 16 мая.

Это не первый подобный проект. В 2022–2024 годах Институт имени Жуковского уже работал над аналогичными задачами в рамках НИР «Интеграл-МС», «Интеграл-РС» и «Интеграл-Т». Тогда на исследования потратили около 9 млрд рублей. Теперь речь идет о новом этапе, который должен объединить наработки и вывести разработки на более высокий уровень.

Один из возможных вариантов будущего магистрального самолета — широкофюзеляжный лайнер на 260 пассажиров с дальностью полета до 10 000 км. Его концепцию представили еще в 2023 году. Другой проект — региональный самолет на 40 мест с гибридной силовой установкой, сочетающей традиционный двигатель и водородные топливные элементы.

Особое внимание уделяется новым материалам и технологиям. Например, рассматривается использование композитных крыльев и овального фюзеляжа, что может значительно снизить расход топлива. Также ученые работают над системами, которые уменьшат нагрузку на пилотов и повысят безопасность полетов.

В «Ростехе» подчеркивают, что эти исследования — долгосрочная инвестиция. Результаты могут быть внедрены в производство не сразу, но без таких проектов невозможно движение вперед. Эксперты напоминают, что даже прорывные технологии, как, например, советский Ту-155 на жидком водороде, иногда требуют десятилетий для коммерческого применения.

К 2027 году подрядчик должен представить первые демонстраторы технологий, включая элементы фюзеляжа, двигатели и бортовые системы. Если все пойдет по плану, это может стать важным шагом к созданию полностью российских авиалайнеров нового поколения.