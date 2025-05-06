Realme представила концептуальный смартфон GT 10,000mAh с рекордной батареей на 10 000 мАч. Остальные характеристики устройства остаются на среднем уровне.

Китайский производитель Realme продемонстрировал необычный концепт смартфона, главной особенностью которого стал аккумулятор рекордной емкости. Модель GT 10,000mAh использует новую технологию, но в остальном не впечатляет характеристиками.

Благодаря кремниево-углеродной технологии аккумулятор емкостью 10 000 мАч удалось разместить в корпусе толщиной всего 8,5 мм. Вес устройства — чуть более 210 грамм, что неожиданно мало для такой батареи. Производитель утверждает, что смартфон сможет работать несколько дней без подзарядки.

Однако остальные компоненты выглядят скромно. Сердцем устройства стал процессор MediaTek Dimensity 7300 среднего уровня. Объемы оперативной памяти и хранилища компания не уточняет. Дисплей – 6,7-дюймовый изогнутый OLED, а для размещения крупной батареи пришлось переработать конструкцию материнской платы.

Пока неизвестно, выйдет ли GT 10,000mAh в серийное производство. Аналитики считают, что такой аппарат мог бы найти спрос на рынках вроде Индии, где важна автономность. Но для глобального релиза Realme потребуется улучшить и другие характеристики.