CD Projekt Red заявила, что перенос Cyberpunk 2077 на Nintendo Switch 2 не стал сверхсложной задачей. Однако добиться стабильной работы на портативной консоли оказалось труднее.

Адаптация Cyberpunk 2077 для Nintendo Switch 2 прошла быстрее, чем ожидалось, но разработчикам пришлось потрудиться над производительностью. В отличие от провального старта на прошлом поколении консолей, CD Projekt Red сделала ставку на стабильность.

Ян Роснер, старший вице-президент CD Projekt Red, рассказал, что технически портировать игру на Switch 2 оказалось несложно. Основные усилия ушли на оптимизацию геймплея и использование особенностей консоли. Команда учла ошибки прошлого и постаралась избежать критичных багов, даже если пришлось немного снизить детализацию.

Физическая версия игры целиком поместится на картридж — никаких дополнительных загрузок не потребуется. Такой подход CDPR опробовала с The Witcher 3 для Switch и убедилась, что игроки ценят возможность играть сразу после покупки.

Релиз Cyberpunk 2077 на Switch 2 состоится 5 июня, одновременно с выходом самой консоли. Проект уже доступен на PC, PlayStation и Xbox.