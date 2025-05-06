Компания Xellia Pharmaceuticals закроет свой датский завод и перенесет часть производства в Китай. Решение затронет 500 сотрудников предприятия в Копенгагене.

Европейский фармацевтический рынок столкнулся с потерей ключевого производства. Компания Xellia Pharmaceuticals, последний в ЕС производитель компонентов для важных антибиотиков, объявила о закрытии завода в Дании.

Дания лишится крупнейшего в Европе предприятия по производству ингредиентов для антибиотиков. Xellia Pharmaceuticals прекратит работу завода в Копенгагене, уволив 500 сотрудников. Часть производственных мощностей компания перенесет в Китай, чтобы сохранить конкурентоспособность на фоне растущего давления азиатских производителей.

Решение противоречит стратегии ЕС по снижению зависимости от азиатских поставок лекарств. Половина производимых Xellia компонентов входит в перечень критически важных препаратов Евросоюза и ВОЗ. Среди них - ванкомицин гидрохлорид, используемый для лечения устойчивых инфекций.

Гендиректор Xellia Михаэль Кохер отметил, что без увеличения закупочных цен на дженерики европейские производители продолжат переносить мощности за рубеж. Сейчас 80% подобных ингредиентов в ЕС уже поступают из Китая.

Компания сохранит производство в Будапеште, но полный перенос мощностей из Копенгагена займет около десяти лет. Xellia, входящая в концерн Novo Nordisk, поставляет продукцию в более чем 80 стран мира.