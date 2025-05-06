В ЕС зафиксировали рекордный рост цен на газ для домохозяйств. Основной причиной роста стало прекращение антикризисных мер поддержки.

Европейские домохозяйства столкнулись с беспрецедентным подорожанием природного газа. По данным статистической службы ЕС, тарифы достигли максимальных значений за весь период наблюдений.

Во второй половине 2024 года средняя цена газа для населения в ЕС составила 12,33 евро за 100 кВт·ч, что на 11,7% выше показателей начала года. Такой уровень стал рекордным с момента начала статистического учета в 2008 году. Основной причиной роста стало завершение действия специальных антикризисных мер, введенных в 2022 году.

Ценовая ситуация значительно различается по странам союза:

максимальные тарифы в Швеции (€18,93), Нидерландах (€16,71) и Италии (€15,86),

минимальные – в Венгрии (€3,20), Хорватии (€4,60) и Румынии (€5,40).

Наибольший полугодовой рост зафиксировали:

Италия (+39%),

Греция (+31%),

Португалия (+15%).

При этом Литва, Люксембург и Австрия добились снижения цен на 17-19%.

Несмотря на сложную ситуацию, Еврокомиссия продолжает курс на отказ от российских энергоносителей. В ближайшее время ожидается представление плана поэтапного сокращения импорта ископаемого топлива из России, хотя некоторые страны-члены ЕС выражают обеспокоенность последствиями таких мер. Первоначально презентацию стратегии планировали на март, но перенесли из-за разногласий между участниками союза.