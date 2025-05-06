Доцент Финансового университета при правительстве РФ считает, что летом доллар может подешеветь до 70 рублей. При этом волатильность сохранится в течение всего года.

Специалисты финансового рынка ожидают продолжения позитивной динамики российской валюты в следующем году. Согласно последним оценкам, пик укрепления рубля может прийтись на летний сезон 2025 года.

Финансовый аналитик Игорь Балынин из ведущего экономического вуза страны представил прогноз валютных колебаний на предстоящий год. Согласно его расчетам, американская валюта может потерять в цене до 15% от текущих значений, достигнув отметки 70 рублей за доллар в середине 2025 года. Европейская валюта при этом может опуститься до 85 рублей.

Эксперт отмечает сохранение нестабильности на валютном рынке в течение всего прогнозируемого периода. После возможного кратковременного ослабления национальной валюты в осенний период ожидается возврат к позитивной динамике к концу года.

Среди ключевых факторов, поддерживающих российскую валюту, специалист выделяет дисциплинированное поведение экспортёров, которые продолжают масштабную продажу валютной выручки. Даже при отсутствии регуляторных требований этот тренд, по мнению эксперта, сохранит свою актуальность.

Текущие котировки показывают значение около 83 рублей за доллар и 94 рублей за евро. Однако, по оценкам аналитиков, эти уровни могут стать максимальными в ближайшей перспективе.