Wildberries совместно с Russ готовится запустить продажу товаров из ОАЭ уже в мае. В первую очередь маркетплейс предложит смартфоны и другую электронику.

Российский маркетплейс Wildberries расширяет международное присутствие, добавив в ассортимент товары из Объединенных Арабских Эмиратов. Первые поставки электроники планируют начать уже в текущем месяце.

Совместное предприятие Wildberries и Russ анонсировало старт продаж товаров из ОАЭ. В первую очередь покупателям предложат смартфоны и другую потребительскую электронику по конкурентным ценам. Доставка заказов займет от шести дней - точные сроки будут зависеть от наличия товаров на складах и скорости таможенного оформления.

ОАЭ станут десятой страной в географии поставок маркетплейса. Сейчас компания работает с продавцами из России, Китая и семи стран СНГ. По мере развития нового направления ассортимент из Эмиратов планируют расширять, а сроки доставки - сокращать.

Wildberries автоматизировал процесс таможенного оформления. При заказе товаров дороже 200 евро система сама рассчитывает и добавляет пошлину к итоговой стоимости. Покупателям не нужно самостоятельно заниматься таможенными платежами.

Новое направление позволит россиянам получать последние новинки электроники быстрее и дешевле. Особый интерес представляют смартфоны, которые традиционно пользуются спросом у российских покупателей.